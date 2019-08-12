2019-08-12T12:04:10+03:00
Происшествия

В Липецке юриста приговорили к 3 годам колонии за махинации с землей

Мошенник оформил в собственность участок в 298,13 га
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке юриста приговорили к 3 годам колонии за махинации с землейВ Липецке юриста приговорили к 3 годам колонии за махинации с землейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке судили юриста за махинации с землей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, житель Грязей работал в юридической фирме, занимающейся оформлением в собственность земельных долей, приобретенных у пайщиков. Так, мужчина похитил 54 пакета документов. По ним можно было присвоить около 298,13 га земли. Что, собственно, мужчина и сделал. Мошенник оформил право собственности на эти земли, обманув сотрудника МФЦ. Стоимость такого участка - 9 510 347 рублей.

В отношении юриста возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Суд признал виновным мужчину в совершении преступления. И приговорил злодея к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен заплатить 300 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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