Под Липецком мотоциклист вылетел в кювет и врезался в дерево

12 Авг. 13:52 2019-08-12T13:52:02+03:00

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В минувшие выходные на дорогах Липецкой области погибли два водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России. Так, 9 августа на автодороге "Дон" Становлянского района случилась трагедия. Там "Мередес Бенц Актрос"врезался в автомобиль "ГАЗ", затем его отбросило к "КАМАЗу", а тот сбил 2 дорожных рабочих, стоящих на обочине. Один из них - 53-летний мужчина, скончался в машине скорой. Второго - 54-летнего мужчину, доставили в больницу.

В субботу, 10 августа, в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков "ВАЗ-21150" вылетел в кювет. Машина опровинулась. Водитель погиб.

В тот же день ДТП случилось в Хлевенском районе. В селе Старое Дубовое 38-летний мотоциклист съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU