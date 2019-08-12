Под Липецком расширят проезд на дамбу Матырского водохранилища

12 Авг. 14:12 2019-08-12T14:21:52+03:00

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Проезд на дамбу Матырского водохранилища собираются расширить. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, это сделают в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работы по реконструкции дороги Липецк-Грязи-Песковатка в районе поворота на дамбу уже стартовали. Проезжую часть расширят, устроят системы водоотведения. Там же появятся пешеходные переходы и новое ограждение, наружное освещение. Кроме того, модернизируют светофоры.

В данный момент на объекте ведутся земляные работы. Рабочие разобрали старое ограждение. Теперь они занимаются устройством дорожной одежды. Объект обещают сдать осенью. Оценить качество дорог липчане смогут в ноябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU