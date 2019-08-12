2019-08-12T15:21:38+03:00
Общество

В Липецке на улице Кривенкова появилось граффити с Сергеем Бодровым

Липчане обсуждают новый арт-объект в соцсетях
Юлия КЛЮЕВА
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Фото: Людмила МудраяФото: Людмила МудраяФото: Предоставлено "КП"
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В Липецке новое граффити. На улице Кривенкова на стене теплового пункта появилось изображение Сергея Бодрова. Объект распологается напротив школы №18. Огромный портрет актера уже привлек внимание липчан. Многие выкладывают в соцсети фото с граффити.

Напомним, в декабре прошлого года комиссия по увековечиванию памяти выдала разрешение на размещение портрета Сергея Бодрова младшего. Ранее с таким предложением в департамент градостроительства и архитектуры обратилась Ассоциация молодых предпринимателей.

На сайте "Открытый Липецк" провели голосование, где липчане высказывались, нужен ли в городе портрет культового актера. Так, 66% пользователей поддержали идею. 19% липчан выступили против. 10% решили, что граффити нужно разместить в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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