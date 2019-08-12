2019-08-12T16:14:03+03:00
Общество

Лето возвращается: во вторник в Липецке до +28 градусов

Синоптики обещают без осадков
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк вернулось летоВ Липецк вернулось летоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 13 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 13 градусов тепла. Ветер переменных направлений 5-10 м/с.

В светлое время суток в регионе прогреется до +28 градусов. Наконец-то липчане насладятся летним теплом. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

В среду, 14 августа, в Липецке будет еще жарче. В темное время суток около +20 градусов. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки 30 градусов. Весь день будет ясно. Юго-западный ветер сменится западным со скоростью 10-12 м/с. Атмосферное давление без изменений - 748 мм р.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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