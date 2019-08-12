2019-08-12T16:41:02+03:00
Общество

Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка»

Ребята прыгали в длину, подтягивались на перекладине и перетягивали канат [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка»Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка»Фото: Предоставлено Росгвардией
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В лагере «Березка» Липецкой области сотрудники Росгвардии провели спортивные мероприятия для отдыхающих школьников. В эстафете, приуроченной ко Дню физкультурника, приняли участие дети от 7 до 15 лет. Праздник начался с показательных выступлений юных, но уже опытных спортсменов - воспитанников федерации универсального боя Липецкой области.

Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка» Фото: Предоставлено Росгвардией

Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка»Фото: Предоставлено Росгвардией

Команды соревновались в прыжках в длину, отжиманиях, подтягивании на перекладине, а также стрельбе из пневматического оружия и сборке-разборке автомата. Для мальчишек и девчонок младшего возраста росгвардейцы провели соревнования «Веселые старты», а ребята постарше проверяли свою выносливость в кантовании автомобильных покрышек. Участники соревнований выкладывались в полную силу на каждом из этапов, а болельщики переживали за своих спортсменов.

В завершении состязаний ребята всей командой перетягивали канат. По итогу мероприятия отличившиеся получили медали, а команды, занявшие призовые места, награждены кубками.

- Проведение подобных спортивных мероприятий для детей не только способствует формированию здорового образа жизни, но и дарит много положительных эмоций ребятам, формирует у них понимание дружбы, - отметил офицер Управления Росгвардии по Липецкой области майор Олег Антонов.

Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка» Фото: Предоставлено Росгвардией

Липецкие Росгвардейцы провели День физкультурника в детском лагере «Березка»Фото: Предоставлено Росгвардией

ИСТОЧНИК KP.RU

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