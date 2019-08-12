2019-08-12T18:18:04+03:00
Общество

Во вторник 11 улиц Липецка останутся без света, 14 - без воды

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат светВ Липецке отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 13 августа, в Липецке отключат электроэнергию и свет. С 9 утра до 12 часов дня без света останутся жители улицы Спиртозаводская, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и проезда Осенний 8, 10, 12 и 14.

С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в частном секторе ст. Казинка.

С 2 часов дня до 5 часов вечера электричество отключат по адресам: улица Елецкая, 10, 10/2; 9 Января, 2, 3б, 4, 7, 8, 10, 21, 25, 25-30, 50а, 43, 54, 31г, 28а, 38, 56, 48, 41, 58, 52, 32, 50, 46, 40 31д , 31а, 31б, 31; Шкатова, 7; Студеновская, 25, 27; Арктическая, 27; Карьерная, 2, 5, 9, 15, 11, 11а, 13; проезд Осенний, 2-7; З. Космодемьянской, 1б.

С 10 утра до 5 часов вечера без свет останутся жители дома №88 по проспекту Победы.

Практически на весь день, с 9 утра до 8 часов вечера, горячую воду отключат жителям улиц 40 лет Октября, 29а, 31б, 37а, 41, 41а, 45, 47; Дружбы, 36; 32.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы Крайняя в селе Подгорное, 11; Гагарина, 107/1; 107/2; Железнякова, 8/2, 8а строение 1, 8б, 8б/1, 8в, 8д, 8а ст.2, 8д владение 1; 8а строение 5.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Арктическая; Фрунзе; Кольцевая; Чапаева; Энергетическая; Красная; Дарвина; Димитрова; Студеновская; площадь Заводская.

Подвоз воды по заявкам жителей. По всем вопросам звонить по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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