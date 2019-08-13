В Липецке изменились маршруты 4 автобусов

13 Авг. 09:19 2019-08-13T15:05:35+03:00

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В Липецке меняются схемы движения 4 автобусов. По новым маршрутам транспорт пойдет с этого вторника, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Схемы движения изменили из-за ремонтных работ на улице Ильича. Нововведения коснулись автобусов, которые движутся по району Тракторостроителей - №33, №379, №323А и №19.

Так, автобусы №33, №323А и №379 поедут в прямом направлении по маршруту ".. - улица Жуковского - Краснозаводская - Ленинградская - Ильича - Волгоградская - остановка "Рыночная площадь". В обратном - "остановка "Рыночная площадь" - улица Волгоградская - Студенческая - 3 Сентября - далее".

Автобусы №19 будут двигаться по схеме ".. - улица Жуковского - Краснозаводская - Ленинградская - Ильича - Волгоградская - Седова - Воронежская - Волгоградская - Студенческая - 3 Сентября - далее".

Подробную информацию можно получить по телефону 31-00-82. Напомним, в этот вторник в Липецке стартовал 3 этап реконструкции улицы Ильича. Из-за этого перекрыли участок дороги от улицы Волгоградской до улицы Зеленая.

ИСТОЧНИК KP.RU