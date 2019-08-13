2019-08-13T19:04:05+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка влетела в грузовик: погиб 25-летний парень

По предварительным данным, водитель "Киа-Рио" не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
По предварительным данным, водитель "Киа-Рио" не справился с управлениемПо предварительным данным, водитель "Киа-Рио" не справился с управлениемФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 549 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 287 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 12 августа, на дороге Тамбов-Орел в Липецке случилось ДТП. Автомобиль "Киа-Рио" врезался в "Сканию", что ехала впереди. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением. У грузовика отскочил бампер, на который наехала "Мазда". Водитель "Киа-Рио" погиб.

В Ельце на автодороге "Дон" "ВАЗ-2108" столкнулся с "ВАЗ-21074". От полученных травм 29-летний водитель второй машины скончался на месте. Водителя восьмерки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу на Сырском Руднике отключат свет, а на Соколе - воду
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет