В Липецке иномарка влетела в грузовик: погиб 25-летний парень

13 Авг. 10:17 2019-08-13T19:04:05+03:00

По предварительным данным, водитель "Киа-Рио" не справился с управлением Фото: Юлия КЛЮЕВА

По предварительным данным, водитель "Киа-Рио" не справился с управлением

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 549 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 287 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 12 августа, на дороге Тамбов-Орел в Липецке случилось ДТП. Автомобиль "Киа-Рио" врезался в "Сканию", что ехала впереди. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением. У грузовика отскочил бампер, на который наехала "Мазда". Водитель "Киа-Рио" погиб.

В Ельце на автодороге "Дон" "ВАЗ-2108" столкнулся с "ВАЗ-21074". От полученных травм 29-летний водитель второй машины скончался на месте. Водителя восьмерки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU