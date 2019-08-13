В Липецке автоледи сбила 15-летнего велосипедиста

13 Авг. 11:03 2019-08-13T11:03:02+03:00

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В прошедший понедельник, 12 августа, на улице Неделина в Липецке 57-летний водитель "Мицубиси Аутлендер" сбил 52-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Липчанку доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

На проспекте Мира 49-летняя водитель автобуса "Мерседес-Бенц" наехала на 75-летнюю пенсионерку. Бабушка стояла на краю проезжей части. Ее с травмами госпитализировали.

В тот же день на улице Полиграфическая 31-летняя женщина за рулем "Ниссан Альмера" сбила 15-летнего велосипедиста. Подростка доставили в больницу, а после отпустили домой.

Напомним, за прошедшие сутки на дорогах региона автоинспекторы выявили 1 549 нарушений ПДД. За этот период времени погибли 2 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU