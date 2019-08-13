В Липецке автоледи сбила 15-летнего велосипедиста
В прошедший понедельник, 12 августа, на улице Неделина в Липецке 57-летний водитель "Мицубиси Аутлендер" сбил 52-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Липчанку доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.
На проспекте Мира 49-летняя водитель автобуса "Мерседес-Бенц" наехала на 75-летнюю пенсионерку. Бабушка стояла на краю проезжей части. Ее с травмами госпитализировали.
В тот же день на улице Полиграфическая 31-летняя женщина за рулем "Ниссан Альмера" сбила 15-летнего велосипедиста. Подростка доставили в больницу, а после отпустили домой.
Напомним, за прошедшие сутки на дорогах региона автоинспекторы выявили 1 549 нарушений ПДД. За этот период времени погибли 2 водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU