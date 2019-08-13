2019-08-13T11:13:09+03:00
Общество

Игорь Артамонов вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

У главы Липецкой области более 50 тысяч подписчиков
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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июль 2019 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов попал в этот рейтинг впервые и сразу вошел в топ-20 самых популярных губернаторов, имеющих свои аккаунты в соцсетях.

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Руководитель региона стал доступен в социальных сетях недавно – около полугода назад. Но у него уже более 50 тысяч подписчиков. Страница Игоря Артамонова в Инстаграме популярна, потому что пользователи видят постоянно обновляемый контент по актуальным социальным проблемам. Врио Липецкой области лично отвечает на комментарии подписчиков. Берет на контроль решение вопросов, поднятых подписчиками.

Кроме того, эксперты, в частности, отметили конкурс на знание Липецка, который объявил Игорь Артамонов в преддверии Дня города.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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