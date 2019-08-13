Под Липецком 80-летний пенсионер насмерть забил соседку молотком

13 Авг. 13:10 2019-08-13T13:10:14+03:00

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В минувший понедельник, 12 августа, в селе Доброе Липецкой области произошла трагедия. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 80-летний местный житель ударил соседку молотком. Желая убить ее, он нанес престарелой женщине множественные раны головы и лица. Женщина скончалась на месте происшествия. Причина такого чудовищного поведения пенсионера – конфликт, возникший между соседями из-за гражданского иска по межеванию земельного участка.

В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Пенсионер признал свою вину. А также показал следователям, как он наносил удары потерпевшей. Указал место, куда спрятал молоток.

ИСТОЧНИК KP.RU