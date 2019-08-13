Под Липецком ищут родственников неизвестного пенсионера

13 Авг. 16:44 2019-08-13T16:47:11+03:00

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В Липецкой области нашли пенсионера. Об этом сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей». Судя по всему, пожилой мужчина потерялся и не помнит, как вернуться домой. Более того, дедушка не может назвать даже своего имени.

Пенсионера обнаружили в Ельце, на улице Комсомольской в районе центрального банка. Волонтеры просят внимательно посмотреть на фотографию дедушки и отозваться родственников пенсионера или его знакомых. Рассказать родным пожилого мужчины, что он найден.

Просьба ко всем, кто узнал этого человека, позвонить в полицию по телефону 02; либо сообщить об этом волонтерам, позвонив по номеру 8 (4742) 37-88-77. Также можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU