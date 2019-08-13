2019-08-13T17:49:17+03:00
Общество

Игорь Артамонов назван эффективным управленцем

Врио главы Липецкой области перестраивает подход в работе губернатора
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов является эффективным управленцем из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), сообщается на сайте организации.

Игорь Артамонов назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября 2018 года. По мнению специалистов, его отличительной чертой является использование информационных технологий в управлении регионом. Он настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в работе руководителя области, отметили в Центре. Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников, считают эксперты.

Они уточнили, что Игорь Артамонов следит за сообщениями жителей Липецкой области в социальных сетях, часто встречается с гражданами и выезжает на объекты. Кроме того, в июле он провел пресс-конференцию в неформальной обстановке.

Среди достижений Игоря Артамонова на посту называют решение вопроса обманутых дольщиков, расселение аварийного жилья, новые меры жилищной поддержки, благоустройство городских территорий и другое.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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