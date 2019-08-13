Липецким пасечникам выплатили 9 млн рублей за гибель пчел

13 Авг. 17:59 2019-08-13T18:04:02+03:00

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Липецкие пасечники начали получать компенсацию за гибель пчел. По данным пресс-службы областной администрации, помощь получили 97 пчеловодов. Администрация области компенсировала им более 9 млн рублей.

Так, за гибель пчелосемьи пасечники получают от 3 150 до 3500 рублей. Деньги получают и те пчеловоды, чьи пчелосемьи не состояли на учете. В региональное управление сельского хозяйства поступили акты о гибели более 3 тыс. пчелосемей из Воловского, Добровского, Лебедянского, Добринского, Чаплыгинского, Липецкого районов.

Кроме того, в администрации подписали еще одно распоряжение. Согласно документу, до конца этой недели за погибших медоносных насекомых выплату получат еще 28 липчан. Им перечислят около 1,2 млн рублей.

Напомним, ужасные события начали происходит в регионе в июне. В начале лета начали массово гибнуть пчелы. Как выяснили эксперты, всему виной оказались пестициды, которыми обрабатывали поля. Сельхозпроизводители не предупредили пасечников о распылении химических средств, что и привело к трагедии.

По словам врио губернатора Игоря Артамонова, аналогичная ситуация произошла в 25 субъектах России. Он считает, что некоторые препараты для обработки территорий, возможно, нужно будет запретить.

ИСТОЧНИК KP.RU