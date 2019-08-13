2019-08-13T18:04:02+03:00
Общество

Липецким пасечникам выплатили 9 млн рублей за гибель пчел

До конца недели еще 28 пчеловодов получат компенсацию
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецким пасечникам выплатили 9 млн рублей за гибель пчелЛипецким пасечникам выплатили 9 млн рублей за гибель пчелФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Липецкие пасечники начали получать компенсацию за гибель пчел. По данным пресс-службы областной администрации, помощь получили 97 пчеловодов. Администрация области компенсировала им более 9 млн рублей.

Так, за гибель пчелосемьи пасечники получают от 3 150 до 3500 рублей. Деньги получают и те пчеловоды, чьи пчелосемьи не состояли на учете. В региональное управление сельского хозяйства поступили акты о гибели более 3 тыс. пчелосемей из Воловского, Добровского, Лебедянского, Добринского, Чаплыгинского, Липецкого районов.

Кроме того, в администрации подписали еще одно распоряжение. Согласно документу, до конца этой недели за погибших медоносных насекомых выплату получат еще 28 липчан. Им перечислят около 1,2 млн рублей.

Напомним, ужасные события начали происходит в регионе в июне. В начале лета начали массово гибнуть пчелы. Как выяснили эксперты, всему виной оказались пестициды, которыми обрабатывали поля. Сельхозпроизводители не предупредили пасечников о распылении химических средств, что и привело к трагедии.

По словам врио губернатора Игоря Артамонова, аналогичная ситуация произошла в 25 субъектах России. Он считает, что некоторые препараты для обработки территорий, возможно, нужно будет запретить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет