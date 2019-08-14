Липчанин украл 20000 рублей с карты, забытой пенсионеркой в магазине

14 Авг. 09:10 2019-08-14T09:10:44+03:00

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В минувший вторник, 13 августа, в отдел полиции Чаплыгинского района обратился 66-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что кто-то пробрался в его сарай у дома в селе Троекурово и украл мущество. По данным пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 31-летний местный житель.

На днях в Лебедянском районе 66-летняя пенсионерка забыла на кассе магазина свою банковскую карту. Ее присвоил неизвестный а заодно снял с карты 20 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность преступника и задержали его - неработающего 19-летнего парня.

В начале августа из подъезда дома в поселке Добринка украли велосипед. Его владелец, 41-летняя местная жительница, написала заявление в полицию. Оказалось, что велосипед угнал несовершеннолетний.

В прошлом месяце у 37-летнего жителя Липецка украли сотовый телефон. На чужое покусился неработающий ранее судимый 36-летний липчанин.

Еще одно преступление произошло в областном центре месяц назад. С банковской карты 39-летней женщины неизвестный снял 4500 рублей. Как выяснилось позже, деньги украл неработающий 24-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU