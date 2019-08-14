2019-08-14T09:10:44+03:00
Происшествия

Липчанин украл 20000 рублей с карты, забытой пенсионеркой в магазине

А в Липецке 24-летний парень украл 4500 рублей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 13 августа, в отдел полиции Чаплыгинского района обратился 66-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что кто-то пробрался в его сарай у дома в селе Троекурово и украл мущество. По данным пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 31-летний местный житель.

На днях в Лебедянском районе 66-летняя пенсионерка забыла на кассе магазина свою банковскую карту. Ее присвоил неизвестный а заодно снял с карты 20 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность преступника и задержали его - неработающего 19-летнего парня.

В начале августа из подъезда дома в поселке Добринка украли велосипед. Его владелец, 41-летняя местная жительница, написала заявление в полицию. Оказалось, что велосипед угнал несовершеннолетний.

В прошлом месяце у 37-летнего жителя Липецка украли сотовый телефон. На чужое покусился неработающий ранее судимый 36-летний липчанин.

Еще одно преступление произошло в областном центре месяц назад. С банковской карты 39-летней женщины неизвестный снял 4500 рублей. Как выяснилось позже, деньги украл неработающий 24-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет