В среду без света останутся 10 улиц Липецка, без воды - 36

14 Авг. 09:26 2019-08-14T09:26:18+03:00

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В эту среду, 14 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Так, до 12 часов без света останутся жители улиц Баумана, 333, 333/15, 333/16; Цементников, 1-6, 9, 12-16; Фестивальная, 10а, 10; Гришина, 6, 10, 19; Фадеева, 5, 11, 14; Талалихина, 7, 9.

До 5 часов вечера свет отключат в частном секторе станции Казинка. С 2 до 4 часов вечера света не будет по адресам: улица Невского, 7, 9, 11, 13; проспект Мира, 26, 28, 30; Осипенко, 2-9, 11; Суворова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9, 9А.

Без горячей воды до 5 часов вечера останутся несколько улиц на Сырском Руднике: Ново-Весовая, 18-22; Исполкомовская, 5; Ударников, 21, 22.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Кротевича, Шкатова, Амурская, Ушакова, переулок Нахимова, Луначарского, переулок Щорса, Чайковского, 2-я Гранитная, Гранитная, Железнодорожная; Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 2-я Воронежская, 1-я Воронежская, Красина, Степная, Чехова, Волгоградская.

На этот же период времени краны пересохнут у жителей улиц Осипенко, 2, 4-9; проспект Мира 30; Звездная 1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/5; детский сад №105; Космонавтов, 37/5, 37/7, 39/3, 39/4, 39/5; переулок Крымский, Верхний, улица Чкалова, Воровского, Депутатская. А также в частном секторе по улицам Морская; Речная, 1а, 20, 22, 24. И по адресам: улица Железнякова, владение 8б, 8а строение 1, 8б/1.

ИСТОЧНИК KP.RU