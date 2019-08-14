2019-08-14T09:26:18+03:00
Общество

В среду без света останутся 10 улиц Липецка, без воды - 36

На Сырском Руднике отключат горячую воду
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эту среду, 14 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Так, до 12 часов без света останутся жители улиц Баумана, 333, 333/15, 333/16; Цементников, 1-6, 9, 12-16; Фестивальная, 10а, 10; Гришина, 6, 10, 19; Фадеева, 5, 11, 14; Талалихина, 7, 9.

До 5 часов вечера свет отключат в частном секторе станции Казинка. С 2 до 4 часов вечера света не будет по адресам: улица Невского, 7, 9, 11, 13; проспект Мира, 26, 28, 30; Осипенко, 2-9, 11; Суворова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9, 9А.

Без горячей воды до 5 часов вечера останутся несколько улиц на Сырском Руднике: Ново-Весовая, 18-22; Исполкомовская, 5; Ударников, 21, 22.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Кротевича, Шкатова, Амурская, Ушакова, переулок Нахимова, Луначарского, переулок Щорса, Чайковского, 2-я Гранитная, Гранитная, Железнодорожная; Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 2-я Воронежская, 1-я Воронежская, Красина, Степная, Чехова, Волгоградская.

На этот же период времени краны пересохнут у жителей улиц Осипенко, 2, 4-9; проспект Мира 30; Звездная 1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/5; детский сад №105; Космонавтов, 37/5, 37/7, 39/3, 39/4, 39/5; переулок Крымский, Верхний, улица Чкалова, Воровского, Депутатская. А также в частном секторе по улицам Морская; Речная, 1а, 20, 22, 24. И по адресам: улица Железнякова, владение 8б, 8а строение 1, 8б/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет