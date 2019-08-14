В Липецке в районе "Шлакопереработки" столкнулись 3 иномарки

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-14T09:41:12+03:00

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Этим утром, 14 августа, в Липецке случилась авария. Около 7 часов утра в районе остановки "Шлакопереработка" столкнулись 3 машины. Как сообщили очевидцы ДТП, "Хендай" собирался повернуть. Когда он начал совершать маневр, в него сзади въехал водитель "Тойоты". Но на этом столкновения не закончились. За ними еще ехал "Ниссан", водитель которого, судя по всему, тоже не рассчитал безопасное расстояние до автомобиля впереди. Иномарка врезалась в "Тойоту".

В Липецке в районе "Шлакопереработки" столкнулись 3 иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА

К счастью, в массовом столкновении никто не пострадал. Повреждения получили лишь машины. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Липчан предупреждают, соблюдение правил дорожного движения - это необходимость, которая спасет не только имущество, но и жизнь.

В Липецке в районе "Шлакопереработки" столкнулись 3 иномаркиФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU