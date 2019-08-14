2019-08-14T10:33:15+03:00
Происшествия

Под Липецком в столкновении "ВАЗов" погиб 25-летний пассажир

Страшная авария произошла в Тербунском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под ЛипецкомСтрашная авария под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 342 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Так, 4 водителя пренебрегли безопасностью и сели за руль пьяными. 45 человек не пристегнулись во время движения. 1 227 раз водители превысили скорость.

В прошедший вторник, 13 августа, произошла авария в Добровском районе. На автодороге Липецк-Доброе-Чаплыгин столкнулись "Фольксваген Пассат" и "Фольксваген Пассат". По предварительным данным, 33-летний водитель 1 иномарки выехал на встречку для обгона. Там и приозошло столкновение. В ДТП пострадали оба водителя, а также 2 пассажирки автомобилей. Всех доставили в больницу.

В тот же день в Становлянском районе на автодороге "Дон" водитель "ДАФ" врезался в стоящий "Ауди А8". Пассажиры иномарки получили травмы. В больницу доставили 10-летнего мальчика и 34-летнюю женщину.

Жуткая авария произошла в Тербунском районе. Там на автодороге Тербуны-Солдатское-Казинка-Михайловка "ВАЗ-21061" влетел в "ВАЗ-21104". Пострадали 19--летний и 20-летний водители, а также 2 пассажира. Водителей и 17-летнюю пассажирку госпитализировали. Девушка в тяжелом состоянии. 25-летний пассажир скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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