Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
Известный писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24.Тула».
В ходе интервью, писатель рассказал о своем романе «Крымский мост». Книга вышла в свет во второй половине марта 2019 года - к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. По словам автора, это роман о путешествии во времени, в пространстве и в самом себе.
- Здесь нет документального описания, но есть история. Для людей это самое главное, - отметил писатель.
Порядка 3 тысяч экземпляров уже приобрели читатели. Учитывая спрос, осенью планируется выпустить дополнительный тираж.
Об идее произведения Александра Лапина, откликах читателей, сравнении романа с «Войной и миром», а также новой книге можно узнать в записи программы.
Интервью с Александром Лапиным.
ИСТОЧНИК KP.RU