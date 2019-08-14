Столкновение автобусов в Липецке попало на видео

14 Авг. 11:42 2019-08-14T11:45:24+03:00

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В Липецке столкнулись два пассажирских автобуса. В эту среду, 14 сентября, в соцсетях появилось видео момента аварии. ДТП случилось на перекрестке в районе остановки "Музыкальное училище". Два автобуса поворачивали с улицы Водопьянова на Меркулова. В какой-то момент машины "притерлись" друг к другу. Транспорт встал прямо на перекрестке, мешая другим участникам движения продолжить свой путь.

Напомним, утром в областном центре на кольце улиц Стаханова и Катукова столкнулись 2 легковушки. Один из водителей пренебрег правилами дорожного движения, из-за чего и случилась авария. А в минувший вторник, 13 августа, жуткое ДТП произошло в Тербунском районе. Там в столкновении "ВАЗов" погиб 25-летний мужчина. Еще трое госпитализированы.

В Липецке на перекрестке столкнулись автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU