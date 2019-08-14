2019-08-14T13:34:49+03:00
Общество

В Липецке пропала 17-летняя девушка

Несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Новая Жизнь
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропала 17-летняя девушкаВ Липецке пропала 17-летняя девушкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке ищут подростка. В понедельник, 12 августа, пропала Азарова Елена Константинова. 17-летняя девушка ушла из дома в поселке Новая Жизнь. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, длинные светло-русые волосы, глаза серые.

Была одета: красная клетчатая рубашка, черные лосины, джинсовая куртка.

Всех, кто видел Елену Азарову или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ЛООО «Поиск пропавших детей» ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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