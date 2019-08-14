В Липецке 26 улиц отсыпали асфальтобетонной крошкой
В Липецке на 26 участках появилось твердое покрытие. Асфальтобетонной крошкой отсыпали улицы в Ситовке, Сырском Руднике, в районе Опытной, а также в Желтых Песках – те участки, которые отдали под строительство многодетным семьям. Асфальтобетон доставляют с участков, которые благоустраивают в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
По информации пресс-службы городской администрации, в эту среду, 14 июня, покрытие появилось на улице Набережная в районе Сселок. На некоторых территориях крошку еще не разровняли. Работу завершат, когда наберется необходимое количество материала.
Напомним, в областном центре на улице Космонавтов перенесут 3 остановочных павильона. На проезжей части заменят асфальт, бордюры. А также благоустроят тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU