Аномальная жара в Липецке: в четверг до +34 градусов

14 Авг. 16:23 2019-08-14T16:23:17+03:00

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После холодного периода в регион ворвалась жаркая погода. В четверг, 15 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью в регионе от 15 до 20 градусов тепла.

Днем синоптики обещают невероятную жару. Столбик термометра поднимется до +34 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 744 мм рт.ст.

В пятницу, 16 августа, в Липецке будет также жарко. В темное время суток около 23 градусов выше ноля. Ночью возможна гроза. Днем в областном центре разогреется до +31 градуса. Ветер южный 8-12 м/с. Атмосферное давление без изменений – 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU