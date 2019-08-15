В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет

15 Авг. 08:41 2019-08-15T08:41:27+03:00

В четверг в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В этот четверг, 15 августа, некоторые липчане останутся без электричества и воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 8 утра до часа дня свет отключат в доме №4 по улице 6-ой Гвардейской Дивизии и в доме №5 по улице Коммунистическая.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Липецкая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная, Гагарина, 115/1, 115/2, 119/1/2, 145, детский сад №76. С 2 часов дня до 4 часов вечера свет отключат в частном секторе: улицы Варшавская, Патриотическая, Добровская, Зорге, Олимпийская, Постышева, Бурлакова.

С 9 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат по адресам: площадь Плеханова, 1, 1/1; улица Плеханова, 1а, 1б, 3, 5, 7; переулок Зегеля, 1а; улица Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 19, 21а, 21а строение 1, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 33а; Гагарина, 37, 39, 41, 45, 51/2, 51/3, 51/1; Семашко, 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 10/1, 10/2; Огнева, 2; Молодежная, 12, 14, 16, 18 - 25; Малиновая, Васильковая, проезд Каштановый, улица Сливовая, Славянская, Абрикосовая, Папанина, Ануфриева, Басинского, Бахаева, Знаменского, Надежды, Полунина; переулок Виноградный, 16; Уральская, 5а.

Практически на весь день, с 10 утра до 8 часов вечера, краны пересохнут у жителей улиц Морская, Речная, 24, владене 2а строение 1; Боевой проезд, 23, 23а/1, 25а, 23 владение 3, владение 25/1, 27, 31, 25/2, 5, 5а, 25/1, 25/3; проспект Победы, 21; Гагарина, 73/2, 73/3, 73а, 75/2, 77, 77а, 79, 79/2, 81, 85, 81а, ; Терешковой, 7/3; Качалова, 1, 3, 5.

С 8 часов вечера до 6 утра пятницы, 16 августа, без холодной воды останутся жители поселка Дачный.

Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 075 и 236-075. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU