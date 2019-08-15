МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
Спасатели предупреждают липчан о сильной жаре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в этот четверг, 15 августа, примерно с 14.00 до 16.00 часов ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. В этот период времени температура воздуха может достигать +35 градусов и даже выше.
Спасатели напоминают, во время высоких температур нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду. Обязательно головной убор. Находясь под солнцем, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.
В этот день лучше полностью отказаться от алкоголя, так как спиртное ведет к обезвоживанию организма. Если вам очень жарко, можно погружать руки и ноги в холодную воду.
ИСТОЧНИК KP.RU