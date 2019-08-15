2019-08-15T09:31:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше

Спасатели рекомендуют жителям города и области больше находиться в тени
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области сегодня очень жаркоВ Липецке и области сегодня очень жаркоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о сильной жаре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в этот четверг, 15 августа, примерно с 14.00 до 16.00 часов ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. В этот период времени температура воздуха может достигать +35 градусов и даже выше.

Спасатели напоминают, во время высоких температур нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду. Обязательно головной убор. Находясь под солнцем, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

В этот день лучше полностью отказаться от алкоголя, так как спиртное ведет к обезвоживанию организма. Если вам очень жарко, можно погружать руки и ноги в холодную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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