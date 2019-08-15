2019-08-15T09:41:34+03:00
Происшествия

За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов

Одного из их госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 425 нарушений ПДД. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, во время движения не пристегнулись 52 человека. 1 113 раз водители нарушили скоростной режим. Случилось 42 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 14 августа, авария произошла на проспекте Победы в Липецке. 28-летняя автоледи за рулем "Форд Фокус" сбила 23-летнего пешехода. Молодого человека отвезли в больницу, где медики оказали ему помощь и отпустили.

Еще один пешеход пострадал на Универсальном проезде. На 38-летнего мужчину наехала "Мазда". За рулем автомобиля был 21-летний парень. Происшествие случилось вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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