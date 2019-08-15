Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты

15 Авг. 09:59 2019-08-15T09:59:00+03:00

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В минувшую среду, 14 августа, в в отдел полиции Лебедянского района обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то через форточку проник в его квартиру в поселке Агроном. Неизвестный украл 2 сотовых телефона и 3 банковские карты. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, подозреваемого задержали. Им оказался рабочий организации, ранее судимый 36-летний местный житель. Расследование проводит МОМВД России "Лебедянский".

В тот же день к полицейским обратился 37-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что от его дома по улице Бородинской в Липецке угнали два автомобиля: "ВАЗ-21043" и "Ладу Приору". Подозреваемый уже есть - разнорабочий, 41-летний житель Елецкого района. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU