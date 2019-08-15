2019-08-15T10:32:43+03:00
Происшествия

В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник

Под Липецком грузовик протаранил "ГАЗель" и "КАМАЗ" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под ЛипецкомСтрашная авария под ЛипецкомФото: скрин с видео
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В соцсетях появилось видео страшной аварии, которая произошла в Липецкой области на прошлой неделе. Напомним, 9 августа на автодороге "Дон" Становлянского района "Мерседес Бенц Актрос" протаранил "ГАЗ" и "КАМАЗ". В этот момент рядом с машинами стояли двое дорожных рабочих. 53-летний мужчина от полученных травм погиб. 54-летнего пострадавшего госпитализировали.

Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Водитель "Мерседеса" едет прямо на стоящие машины дорожников. Он буквально сносит их. От удара "КАМАЗ" разворачивает и он становится поперек дороги. "ГАЗель" превращается в груду металла.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Страшная авария под Липецком: грузовик протаранил "ГАЗель" и "КАМАЗ", погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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