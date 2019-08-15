2019-08-15T11:20:40+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных

Устройство будет обслуживать клиентов в круглосуточном режиме
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банкомат появился в зоне самообслуживания дополнительного офиса № 9013/010 в Воронеже по адресу улица Менделеева, д. 7. Всего подобных банкоматов в сети Сбербанка по стране — 19 500, что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания.

В Центрально-Черноземном регионе у Сбербанка сегодня работает 5 тысяч банкоматов,через них ежедневно совершается до 700 тысяч операций (22 млн в месяц).

Технология ресайклинга востребована на мировом рынке. Ее использование обеспечивает постоянное наличие купюр в банкомате, а это в свою очередь, существенно увеличивает время доступности устройства для клиента и снижает затраты на инкассацию. Банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, могут принимать большие пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд.

- Анализируя поведение клиентов, мы видим, что за последние годы идет рост объема взноса наличных. Применение банкоматов с рециркуляцией позволяет сделать операции взноса быстрее и удобнее для клиентов, а также оптимизировать затраты на сопровождение сети устройств, - рассказал директор дивизиона «Устройства самообслуживания», блока «Сеть продаж» ПАО Сбербанк Андрей Жарский.

- Новые технологии приходят на службу людям. Сбербанк стремится активно внедрять их в практику. Это позволяет экономить главный ресурс наших клиентов – время! И это очень хорошая практика, – полагает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет