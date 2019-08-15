Утром под Липецком сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-15T11:25:43+03:00

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Этим утром, 15 августа, в Липецкой области случился пожар. В населенном пункте Красногорка Грязинского района загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарных в 6.43. К дому по улице Набережная отправились 2 пожарно-спасательных отделения.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже полыхал. Спасатели ликвидировали пламя. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 60 кв.м. и кровлю по всех площади. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал.

Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кстати, в этот четверг в регионе опасное метеорологическое явление - сильная жара. Днем в области около +35 градусов.

Под Липецком сгорел частный домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU