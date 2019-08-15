Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш

15 Авг. 11:56 2019-08-15T11:56:43+03:00

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В минувшую среду, 14 августа, в Липецке случилось ДТП. На улице Авиационная 57-летний водитель "Пежо" сбил 28-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - велосипедист не убедился в помехе справа.

Еще одно присшествие произошло в Ельце. Там на улице Коммунаров "Ниссан Террано" врезался в "ПАЗ 32054". По предварительным данным, 64-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении второй машине. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадал 3-летний ребенок. Его доставили в травмпункт. Там медики назначили малышу амбулаторное лечение.

Напомним, за прошедшие сутки в областном центре сбили 2 пешеходов. Одного из них госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU