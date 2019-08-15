15 Авг. 12:26 2019-08-15T12:30:38+03:00

Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Специалисты регионального управления экологии и природных ресурсов провели административное расследование в отношении одной из баз отдыха в районе Липецка. На ее территории на берегу установлен деревянный забор. Ограждение ограничивает доступ липчан к воде. Это является нарушением.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ полоса вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования. Каждый человек вправе пользоваться береговой полосой водных объектов.

Межрайонная природоохранная прокуратура изучила материалы административного расследования. Прокурор обратился в суд. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он потребовал обязать владельцев базы снести деревянный забор. Исковое заявление рассматривается.

ИСТОЧНИК KP.RU