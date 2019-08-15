В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди

15 Авг. 14:51 2019-08-15T14:51:47+03:00

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В пятницу, 16 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью довольно тепло - от 16 до 21 градуса выше ноля. Ветер уго-восточный 3-8 м/с.

Днем в регионе прогреется до +31 градуса. Ветер несколько усилится - до 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений и составит 744 мм рт.ст.

К концу недели жара спадет. В субботу, 17 августа, в Липецке переменная облачность. В темное время суток до 18 градусов тепла. Утром синоптики обещают небольшие дожди. Днем в областном центре не больше +25 градусов. К вечеру возможна гроза. Ветер переменных направлений 3-6 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU