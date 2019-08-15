15 Авг. 15:08 2019-08-15T15:10:43+03:00

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Этим днем, 15 августа, в Липецке произошла авария. На улице Ильича в районе Тракторостроителей столкнулись "Лада Приора" и "Мазда". От удара отечественный автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, у иномарки разбита передняя часть машины. Также на место аварии прибыла карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Напомним, улицу Ильича реконструируют в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". На днях рабочие приступили к 3 этапу ремонта - на участке проезжей части от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. Основной этап работ планируют завершить к 1 сентября. Кстати, на время ремонта ввели новый автобусный маршрут, соединяющий площадь Клименкова и 3-ий участок.

В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU