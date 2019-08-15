В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай

15 Авг. 16:12 2019-08-15T16:21:37+03:00

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В этот четверг, 15 августа, в Липецке случилось происшествие. На улице Циолковского в районе стоматологической поликлиники с рельсов сошел трамвай. Никто из людей не пострадал. Как рассказали очевидцы случившегося, инцидент произошел с "новым" электротранспортом. С одним из тех трамваев, что передали в областной центр из Москвы.

Напомним, на днях в Липецком горсовете депутаты обсудили дальнейшую судьбу липецкого трамвая. На реконструкцию сетей, замену вагонов и другие работы нужны миллиарды рублей. Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил парламентариям разработать муниципальную программу развития электротранспорта. К тому же, есть федеральные программы, которые могут помочь реанимировать "липецкий трамвай".

ИСТОЧНИК KP.RU