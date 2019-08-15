2019-08-15T18:05:39+03:00
Общество

В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина

В районе дома №21/3 проведут аварийные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют часть дороги по улице ПапинаВ Липецке перекроют часть дороги по улице ПапинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в Липецке перекроют участок дороги в районе дома №21/3 по улице Папина. Это произойдет в ночь с субботы, 17 августа, на воскресенье, 18 августа. Территорию закроют для транспорта с полуночи до 6 часов утра. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участок перекроют из-за аварийных работ. Их проведут сотрудники АО "ЛГЭК". Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, несколько дней назад в областном центре перекрыли еще одну улицу. 3 этап благоустройства стартовал в районе Тракторостроителей. Для транспорта закрыли проезжую часть от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. Пока идет ремонт, для липчан ввели временный автобусный маршрут "площадь Клименкова - 3-ий участок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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