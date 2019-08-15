Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей

15 Авг. 19:00 2019-08-15T19:00:01+03:00

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Управляющему директору ООО "ЛТК "Свободный Сокол" Антону Бабуцидзе суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог. Напомним, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в марте. По версии следствия, организация задолжала за электроэнергию сотни миллионов рублей. В июне суд отправил управляющего директора под домашний арест на 2 месяца.

В этот четверг, 15 августа, Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Антона Бабуцидзе. Следователь настаивал на продлении домашнего ареста, так как у обвиняемого есть вид на жительство в Швейцарии, где он может скрыться. Также он может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства. Защитники руководителя организации возразили против удовлетворения ходатайства. Они попросили суд освободить Бабуцидзе под залог.

В итоге, судья избрал управляющему директору меру пресечения в виде залога в 3 млн рублей. Ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшими, проходящими по делу. Кроме того, он должен являться по вызову в правоохраниельные органы и суд. Сумму залога он должен внести до пятницы 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в продлении домашнего ареста следователю отказали, так как Бабуцидзе выдал свой загранпаспорт. К тому же, каких-либо фактов, свидетельствующих, что он скрывался от органов, либо может оказать воздействие на фигурантов дела, предоставлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU