2019-08-15T19:00:01+03:00
Происшествия

Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей

Хотя следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управляющему директору ООО "ЛТК "Свободный Сокол" Антону Бабуцидзе суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог. Напомним, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в марте. По версии следствия, организация задолжала за электроэнергию сотни миллионов рублей. В июне суд отправил управляющего директора под домашний арест на 2 месяца.

В этот четверг, 15 августа, Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Антона Бабуцидзе. Следователь настаивал на продлении домашнего ареста, так как у обвиняемого есть вид на жительство в Швейцарии, где он может скрыться. Также он может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства. Защитники руководителя организации возразили против удовлетворения ходатайства. Они попросили суд освободить Бабуцидзе под залог.

В итоге, судья избрал управляющему директору меру пресечения в виде залога в 3 млн рублей. Ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшими, проходящими по делу. Кроме того, он должен являться по вызову в правоохраниельные органы и суд. Сумму залога он должен внести до пятницы 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в продлении домашнего ареста следователю отказали, так как Бабуцидзе выдал свой загранпаспорт. К тому же, каких-либо фактов, свидетельствующих, что он скрывался от органов, либо может оказать воздействие на фигурантов дела, предоставлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет