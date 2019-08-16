МЧС предупреждает липчан о грозе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-16T11:16:28+03:00

Непогода может обрушиться на Липецк и область этим утром

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В Липецке и области ожидается гроза. Об этом предупреждают спасатели. По данным ЕДДС_УГОЧС администрации Липецка, непогода может обрушиться на регион этим утром, 16 августа.

Спасатели напоминают липчанам о правилах поведения во время грозы. Оказавшись дома, следует закрыть окна и двери, так как сквозняк может привлечь шаровую молнию. Выключить из сети все электроприборы. Оказавшись на улице, спешите спрятаться в подъездах домов, подземных пешеходных переходах. В открытом поле, где негде укрыться, следует сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естесственном углублении, обхватив ноги руками.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU