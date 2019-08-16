Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-16T10:27:36+03:00

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Этим утром, 16 августа, в центре Липецка произошла массовая авария. На Петровском спуске столкнулись 4 машины: "Лада Веста", "Лада Приора", "Сузуки" и "Форд". Как сообщили "КП-Липецк" непосредственные очевидцы происшествия, ДТП спровоцировал водитель "Лады Приоры". Он несся вниз, не притормаживая. К тому же, скользкая дорога после дождя сделала свое дело.

Массовая авария на Петровском спуске в Липецке: столкнулись 4 машины.Видео Alexander Prozhoga

- Если б не "Веста", которой и досталось больше всего, то и мне прилетело бы, - поделился с "КП" липчанин Александр. - Машины начали сталкиваться. Видя, что сзади у меня никого, успел сдать назад. Иначе "Сузуки" до меня достала бы.

Все 4 автомобиля получили серьезные повреждения. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. В районе аварии большая пробка. Автомобилисты стоят на улицах Ленина, Зегеля и даже на Плехановском спуске.

В Липецке столкнулись 4 машиныФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU