2019-08-16T11:06:32+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер

Подозреваемая пробралась внутрь дома, взломав замок
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители задержали подозреваемую в кражеПравоохранители задержали подозреваемую в кражеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший четверг, 15 августа, в отдел полиции Становлянского района обратился 50-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что с апреля по июль кто-то пробрался в его дом в деревне Большине Выселки и украл бензотриммер и бензопилу. Злодей взломал запирающее устройство. По данным пресс-службы регионального УМВД, подозреваемый уже задержан. На чужое покусилась неработающая 49-летняя местная жительница.

В начале недели в отдел полиции Ельца пришел 35-летний мужчина. Он рассказал, что в ночь с 12 на 13 августа неизвестный угнал его "ВАЗ-2109", припаркованный у дома по улице Пушкина. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника - неработающего 32-летнего ельчанина.

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, в начале августа из гаража в Липецке украли 20 профлистов, профильные уголки, профильную трубу, 6 балок и сиденье от машины. На преступление пошел неработающий 25-летний житель села Сселки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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