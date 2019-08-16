В Липецке не все водители пропускают пожарные машины

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-16T13:43:28+03:00

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В Липецке сотрудники регионального ГУ МЧС совместно с автоинспекцией проводят акцию "Пропусти пожарный автомобиль". В эту пятницу, 16 августа, пожарная машина выехала на дороги Липецка, чтобы проверить, как водители выполняют правила дорожного движения. Ведь согласно им, участники движения обязаны уступать дорогу машинам с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В Липецке проходит акция "Пропусти пожарный автомобиль"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

- Сегодня таких нарушителей было немного, - рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Липецкой области Роман Бурдачев. - Н все же есть нерадивые водители, которые отказывались уступать дорогу пожарной машине. За это сотрудники ГИБДД составили на 2 автомобилистов административные протоколы.

В Липецке проходит акция "Пропусти пожарный автомобиль"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают, что от скорости прибытия на место пожара спасателей зависят жизнь и здоровье людей. И просят липецких водителей всегда пропускать пожарные машины.

В Липецке проходит акция "Пропусти пожарный автомобиль".

ИСТОЧНИК KP.RU