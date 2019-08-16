СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-16T15:17:16+03:00

В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут Фото: Юлия КЛЮЕВА

Транспорт не будет заезжать в район Петровского рынка

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В Липецке вносятся изменения в работу автобусного маршрута №33а "улица Доменщиков - площадь Клименкова". С понедельника, 19 августа, транспорт будет ходить по новой схеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, со следующей недели автобусы не будут заезжать в район Петровского рынка. Транспорт будет двигаться в прямом направлении ".. площадь Театральная - улица Фрунзе - Октябрьская - Петровский мост - ..". В обратном направлении по схеме ".. - Петровский мост - улица Карла Маркса - Советская - площадь Театральная - улица Плеханова" - далее по маршруту".

По мнению специалистов, такие изменения должны улучшить транспортное обслуживание населения. За подробной информацией обращаться в диспетчерскую по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU