Трое липчан избили подростка в парке Победы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-16T15:13:33+03:00

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В этом месяце неизвестные напали на несовершеннолетнего в парке Победы Липецка. Они избили липчанина и похитили у него сотовый телефон. По данному факту возбудили уголовное дело по п. "а", "г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".

В тот же день правоохрантели задержали трех подозреваемых - все жители областного центра. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчане уже были ранее судимы за совершение преступлений против собственности, в том числе совершенной группой лиц по предварительному сговору. А участковые рассказали, что парней неоднократно доставляли в отдел полиции.

Подозреваемые признались в совершении преступления. Их посадили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU