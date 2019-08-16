2019-08-16T16:59:35+03:00
Общество

Липчанам запретили ходить в лес 3 недели

В Липецкой области вводится ограничение на въезд машин и пребывание граждан в лесах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продолжает действовать особый противопожарный режим. С субботы, 17 августа, в регионе вводится ограничение на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, оно будет действовать до 6 сентября. На въездах в лес устанавливают предупредительные таблички, шлагбаумы, а также контрольно-пропускные пункты. Сотрудники правоохранительных органов, лесного хозяйства и спасатели будут устраивать рейды.

Напомним, запрещается разводить костры, жарить шашлыки, бросать окурки и горящие спички, оставлять пропитанный горючими веществами материал, а также бутылки, стекла и разного рода мусор. Нельзя сжигать сухую траву, складировать садовые отходы. Тех, кто нарушит требования пожарной безопасности, ждет наказание: дисциплинарная, административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Кстати, во время действия особого противопожарного режима размер штрафа удваивается.

В случае возгорания звонить на номера "01", с мобильного "101" или "112". Проконсультироваться по поводу ограничений можно по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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