16 Авг. 17:41 2019-08-16T17:41:30+03:00

В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году Фото: Предоставлено Росгвардией

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В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Липецкой области проверяют школы перед началом учебного года на предмет эффективности систем безопасности.

Подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств обеспечивается охрана 828 учреждений образовательной сферы, из них – 326 дошкольных учреждений, 369 объект общеобразовательной сферы, 55 средне профилактических учреждений, 18 объектов высшего образования, 60 учреждений дополнительного образования.

На данный момент обследовано треть образовательных учреждений. На всех охраняемых объектах отработана проверка прохождения сигнала «Тревога» на пульты центрального наблюдения вневедомственной охраны. Также с персоналом образовательных учреждений дополнительно проведен инструктаж, как грамотно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций.

- В этом учебном году за безопасностью учащихся и воспитанников детских садов будут следить 47 экипажей Росгвардии, которые готовы за несколько минут отреагировать на поступающие с них сигналы, - отметил начальник отдела охраны объектов, подполковник полиции Евгений Четвиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU