Под Липецком взорвали 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-17T13:04:55+03:00

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Накануне, 16 августа, в Липецкой области обнаружили 4 взрывоопасных предмета. Находку вывезли на подрывную площадку полигона Тербунского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, там в 16.30 спасатели уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, если вы обнаружили взрывоопасные предметы, ни в коем случае нельзя их трогать, поднимать, перекатывать и наносить удары. Закопать боеприпасы в землю или бросить в водоем тоже не лучшая идея. Запрещается распиливать их, разбирать, а тем более бросать в костер или разводить огонь рядом.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Также работает телефон доверия 22-88-60, 8-800-200-51-12.

ИСТОЧНИК KP.RU