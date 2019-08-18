2019-08-18T12:11:43+03:00
Общество

Жителей Липецкой области просят временно не посещать леса

В регионе вновь установился высокий уровень пожарной опасности
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Липецкой области.фото: ГУ МЧС по Липецкой области.
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Ограничение на посещение лесов введено в Липецкой области с 17 августа по 6 сентября. Как сообщили в региональном Управлении лесного хозяйства, меры связаны с установлением высокой пожарной опасности на территории области.

На это время правоохранители и лесники организуют контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в леса, регулярно будут проводить рейды, чтобы не допустить нарушений пожарной безопасности.

Управление лесного хозяйства вместе с ГУ МЧС по Липецкой области просят жителей города и региона воздержаться от поездок на природу в период действия ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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