Жителей Липецкой области просят временно не посещать леса
Ограничение на посещение лесов введено в Липецкой области с 17 августа по 6 сентября. Как сообщили в региональном Управлении лесного хозяйства, меры связаны с установлением высокой пожарной опасности на территории области.
На это время правоохранители и лесники организуют контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в леса, регулярно будут проводить рейды, чтобы не допустить нарушений пожарной безопасности.
Управление лесного хозяйства вместе с ГУ МЧС по Липецкой области просят жителей города и региона воздержаться от поездок на природу в период действия ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU