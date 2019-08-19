Под Липецком подросток украл велосипед

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-19T09:25:41+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 августа, в полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный с применением насилия открыто похитил у него сотовый телефон. Это произошло у заявителя в квартире по улице Космонавтов Липецка. По информации пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний липчанин.

За прошедшие сутки также раскрыто 2 ранее совершенных преступления. 17 августа из самая у дома Школьной в Лебедяни украли велосипед. На чужое покусился несовершеннолетний, неработающий и неучащийся местный житель.

Кроме того, сотрудники органов установили предполагаемого вора сотового телефона. Преступление было совершено в июле. Закон преступил неработающий 32-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU