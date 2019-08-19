2019-08-19T09:28:54+03:00
Общество

В Липецке из-за Крестного хода запретят продавать алкоголь

Православные пройдут по улицам города во вторник
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат продажу алкоголяВ Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь ограничат продажу алкоголя. На этот раз из-за Крестного хода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он состоится в этот вторник, 20 августа. Православные пройдут по маршруту: улица Водопьянова (Храм всех Святых) - Водопьянова - Стаханова - Воронежское шоссе. Предполагается, что в Крестном ходе примут участие около 800 человек. Мероприятие стартует в 9.30 и должно завершиться до 18.00.

Напомним, что согласно законодательству во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей запрещается продавать алкоголь. В том числе при оказании услуг общественного питания. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Запрет снимается спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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